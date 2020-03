Blaulicht

17:37 Uhr | 16.03.2020

Prozess vor dem Hamburger Oberlandesgericht

IS-Witwe angklagt

Die Bundesstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Witwe des IS-Terroristen Denis Cuspert erhoben, wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat. Zudem ist Omaima A. unter anderem wegen Menschenhandel, Freiheitsberaubung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe heute mitteilte, soll der Prozess vor dem Hamburger Oberlandesgericht stattfinden. Im September 2019 war Omaima A. nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in Hamburg festgenommen worden. Sie sitzt in Untersuchungshaft.