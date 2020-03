Gesellschaft

13:56 Uhr | 16.03.2020

Anfragen nur noch per Mail oder am Telefon

Jobcenter und Arbeitsagentur geschlossen

Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter haben ab Montag ihre Türen geschlossen. Alle Anfragen sollen bis auf Weiteres ohne persönlichen Kontakt per Mail oder am Telefon geklärt werden. Das gab die Agentur für Arbeit am Montag bekannt. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen demnach ohne Rechtsfolgen. Den Kunden sollen durch die neuen Maßnahmen keine finanziellen Nachteile entstehen. Um die Versorgung der Menschen, die auf die Geldleistungen angewiesen sind, sicherzustellen, wolle man unbürokratisch und flexibel handeln.