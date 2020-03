Blaulicht

08:38 Uhr | 16.03.2020

44 Feuerwehrleute in Quarantäne

Coronaverdachtsfall in Feuerwache

Die Feuerwache 12 in Altona ist am Sonntagabend wegen eines Coronaverdachtsfalls geschlossen worden. Alle Mitarbeiter wurden daraufhin vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt. Die Wache wurde anschließend gründlich gereinigt und desinfiziert, so dass für andere Feuerwehrleute, die nun in die Wache versetzt werden kein Risiko mehr besteht. Insgesamt befinden sich in Hamburg mittlerweile 44 Mitarbeiter der Feuerwehr in Quarantäne.