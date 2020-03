Gesellschaft

08:37 Uhr | 16.03.2020

Urlauber aus Spanien kehren zurück

Corona: Deutschland schließt Grenzen

Nachdem die spanische Hauptstadt Madrid am Freitagabend vom Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden ist, sind dort gestrandete Urlauber gestern Abend mit mehreren Flugzeugen zurück nach Deutschland geholt worden. Gegen 21:30 Uhr landeten die ersten dieser Maschinen am Hamburger Flughafen. Auch in Deutschland werden nun die Grenzen zu den Nachbarstaaten Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Schweiz geschlossen. Nur der Liefer- und Berufsverkehr darf weiter passieren. Auch die Nord- und Ostseeinseln sollen ab heute abgeriegelt werden.