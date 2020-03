Stadtgespraech

18:28 Uhr | 15.03.2020

Senat erwartet deutlichen Anstieg

Weitere Corona-Fälle in Hamburg

Die Zahl der in Hamburg gemeldeten Corona-Erkrankungen ist am Sonntag um 38 weitere Fälle gestiegen. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten fälle laut Senat damit bei 196 Personen. Wegen Reiserückkehrern aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich erwartet der Senat in den kommenden Tagen einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus diesen Gebieten, sich 14 Tage in eine häusliche Isolation zu begeben. Beim Auftreten von Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter der 116117 beraten lassen. Positiv sei laut Senat, dass für die ersten Kontaktpersonen, die mit Infizierten in engen Kontakt gekommen waren, nach zweiwöchiger häuslicher Isolation die Quarantäne nach negativen Tests wieder aufgehoben werden konnte.