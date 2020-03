Stadtgespraech

17:50 Uhr | 15.03.2020

Senat wirbt um Verständnis

Coronavirus: Alle Veranstaltungen untersagt

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus hat die alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen in Hamburg verboten. Dazu gehören Messen und Ausstellungen, Theater und Kinos, aber auch Bibliotheken, Bars und Club. Auch Schwimmbäder, Saunas und Fitnessstudios, sowie alle öffentlichen und privaten Sportanlagen sind betroffen, so der Senat. Das Verbot gilt ab Montag, dem 16. März und vorerst bis zum 30. April. Dies sei der umfassendste Eingriff in das öffentliche Leben Hamburgs seit vielen Jahrzehnten, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. Sie werbe bei den Hamburgerinnen und Hamburgern um Verständnis für die Maßnahmen.