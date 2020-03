Blaulicht

14:29 Uhr | 15.03.2020

Mordkommission ermittelt

60-Jähriger lebensgefährlich verprügelt

Nachdem am Freitagabend ein 60-jähriger Mann in St. Pauli lebensgefährlich verletzten worden ist, bittet die Polizei nun um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war es in der Hein-Hoyer Straße zu einem Streit zwischen dem Opfer, seinen beiden Begleitern und vier weiteren männlichen Personen gekommen. Dabei soll einer der Männer dem 60-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei verlor er das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Der Mann erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste noch vor Ort durch Polizeibeamte reanimiert werden.

Das Opfer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Auch die Begleiter wurden geschlagen, blieben jedoch unverletzt. Der 47-Jährige mutmaßliche Schläger konnte festgenommen werden und wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die drei weiteren Täter konnten unerkannt flüchten. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden.