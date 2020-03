Politik

18:36 Uhr | 14.03.2020

Wegen Corona

Start der Koalitionsverhandlungen verschoben

Wegen des Coronavirus wird der für Montag geplante Start der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und GRÜNEN um zwei Wochen verschoben. Das teilten beide Parteien am Samstag mit. Hintergrund sei die Notwendigkeit, in den kommenden Wochen mit aller Kraft an notwendigen Maßnahmen hinsichtlich Corona zu arbeiten. Viele der Verhandlungsteilnehmer seien in die Bewältigung der Herausforderungen eingebunden, sagte Melanie Leonhard, Landesvorsitzende der SPD. Daher habe man sich darauf verständigt, den Start der Koalitionsverhandlungen zu verschieben.