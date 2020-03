Blaulicht

18:14 Uhr | 14.03.2020

Rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz

Feuer in Mehrfamilienhaus in Dulsberg

In einem Mehrfamilienhaus in Dulsberg ist am Samstag Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr aus dem Dach. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen aber löschen, bevor sich das Feuer auf das gesamte Dach ausbreitete. Laut einer Zeugin sei dies nicht der erste Brand in den letzten Monaten.