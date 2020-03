Gesellschaft

17:15 Uhr | 14.03.2020

"Kein Nachteil für Studierende"

Uni Hamburg: Keine Prüfungen bis 20. April

An der Uni Hamburg werden bis zum 20. April keine Prüfungen stattfinden. Das hat die Universität am Samstag bekannt gegeben. Bereits am Freitag wurde auch der Vorlesungsstart auf den 20. April geschoben. Dies geschehe in Absprache mit der Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Die Studierenden sollen durch diese Entscheidung keinen Nachteil erhalten und die Prüfungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, so die Universität.