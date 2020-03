Wirtschaft

16:39 Uhr | 14.03.2020

Kreuzfahrten enden in geeigneten Häfen

Aida unterbricht Saison bis Anfang April

Wegen des Coronavirus unterbricht der Reiseveranstalter Aida seine Reisesaison bis Anfang April. Am frühen Samstag Morgen erreichten die beiden Kreuzfahrtschiffe Aidamar und Aidaaura Hamburg, letztere in Altona, die Aidamar machte in Steinwerder fest. Für beide Schiffe ist das vorübergehend das Ende ihrer Touren. Die Gäste befänden sich laut Aida bereits auf dem Weg nach Hause. In den nächsten Tagen würden auch die weiteren Kreuzfahrten in geeigneten Häfen beendet, um den Gästen das Aussteigen und die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen, gab Aida am Samstag bekannt.