Wirtschaft

15:07 Uhr | 14.03.2020

Ausbreitung des Coronavirus

Veranstaltungen: Stadt plant weitere Verbote

Die Stadt hat wegen der Ausbreitung des Corona-Virus eine Verschärfung der Regeln für Veranstaltungen angekündigt. So arbeite die Gesundheitsbehörde - auch in Absprache mit der Kulturbehörde - an einer Allgemeinverfügung, bestätigte ein Sprecher gegenüber hamburg1. Weitere Details sind noch nicht bekannt, bisher sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten.