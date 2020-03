Stadtgespraech

14:38 Uhr | 14.03.2020

Alle Personen befinden sich in häuslicher Isolation

Weitere Corona-Fälle in Hamburg

Die Zahl der in Hamburg gemeldeten Corona-Erkrankungen ist am Samstag um 35 weitere Fälle gestiegen. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten fälle laut Senat damit bei 158 Personen. Die Betroffenen befinden sich laut Senat in häuslicher Isolation. Bei ihnen handele es sich nach derzeitigem Erkenntnisstand um Personen, die Kontakt zu bereits erkrankten Personen hatten oder um Rückkehrer aus einem Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hat bereits am Freitagabend auch die spanische Hauptstadt Madrid und das österreichische Bundesland Tirol zum Risikogebiet erklärt.