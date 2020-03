Gesellschaft

18:43 Uhr | 13.03.2020

Viele Clubs schließen freiwillig

Keine Verbote für Clubveranstaltugnen

Schulen werden geschlossen und auch große Veranstaltungen werden aufgrund des Coronavirus abgesagt, aber was ist mit den kleineren Clubs hier in der Stadt. Das Wochenende steht vor der Tür für viele bedeutet das eigentlich Tanzen und Feiern. Doch viele Clubs in der Stadt wie der Waagenbau, das Fundbureau oder das Gängeviertel zum Beispiel schließen.Viele der Betreiber fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Denn eigentlich hatten sie sich ein offizielles Verbot aller Veranstaltungen seitens der Kulturbehörde gewünscht. Doch das gab es heute noch nicht. Viele Betreiber gehen mit der freiwilligen Schließung des Clubs ein hohes wirtschaftliches Risiko ein.