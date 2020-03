Stadtgespraech

14:39 Uhr | 13.03.2020

Wegen Verbreitung de Coronavirus

"Harry Potter"-Premiere abgesagt

Die Deutschlandpremiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" und alle geplanten Vorstellungen werden aufgrund der Verbreitung des Coronavirus abgesagt. Eigentlich hätte die Inszenierung am Sonntag am Hamburger Mehr! Theater Premiere feiern sollen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Termine sollen voraussichtlich ab Oktober nachgeholt werden. Am Mittwoch hatte die Hamburger Gesundheitsbehörde veranlasst, Großveranstaltungen ab 1.000 Personen wegen der Verbreitung des neuartigen Virus zu untersagen.