Stadtgespraech

12:54 Uhr | 13.03.2020

Wegen Verbreitung des Coronavirus

"Hamburg räumt auf!" abgesagt

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die Stadtreinigung in Absprache mit dem Umweltsenator Jens Kerstan die 23. Aktion "Hamburg räumt auf!"abgesagt. Eigentlich hätte der Frühjahrsputz vom 20. bis 29. März stattfinden sollen. Da sich bereits über 78.000 Personen in über 1.000 Sammelgruppen für die Aktion angemeldet hatten, kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Am Mittwoch hatte die Hamburger Gesundheitsbehörde veranlasst, alle Großveranstaltungen ab 1.000 Personen zu untersagen.