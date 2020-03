Gesellschaft

18:59 Uhr | 12.03.2020

Allgemeinverfügung der Gesundheitsbehörde

Großveranstaltungen in Hamburg abgesagt

Das Corona-Virus breitet sich auch hier in Hamburg immer weiter aus. Seit gestern gibt es laut Gesundheitsbehörde 26 weitere Fälle. Damit ist die Gesamtzahl hier in Hamburg auf 80 gestiegen. Auch das Thema Großveranstaltungen hier in Hamburg sorgte heute weiter für Wirbel. Gestern hat es die Gesundheitsbehörde ja schon bekannt gegeben seit heute gilt nun auch eine offizielle Allgemeinverfügung: Zunächst bis zum 30. April werden Großveranstaltungen ab 1000 Personen auch hier in der Hansestadt abgesagt.