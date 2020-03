Blaulicht

18:27 Uhr | 12.03.2020

Corona-Verdacht: Pilot meldet fiebrigen Fluggast

Großeinsatz am Hamburg Airport

Am Hamburg Airport hat das Corona-Virus heute für einen Großeinsatz gesorgt. Eine Eurowings-Maschine aus Mallorca landete außerplanmäßig zwischen. Der Grund: Der Pilot an Bord meldete einen fiebrigen Patienten, der möglicherweise mit dem Virus infiziert ist. Der flughafenärztliche Dienst ging an Bord und untersuchte den Patienten. Ob er nun infiziert ist oder nicht, dazu konnte die Gesundheitsbehörde heute noch nichts sagen.