Stadtgespraech

14:51 Uhr | 12.03.2020

Große Abschiedsfeier in Hagenbecks Tierpark

Walrossbulle "Thor" verlässt Hamburg

In Hagenbecks Tierpark ist heute eine große Abschiedsparty gefeiert worden, denn Walrossbulle Thor verlässt die Hansestadt und bekam dafür von seinen Pflegern noch eine Überraschung: Zusätzlich zur normalen Fütterung gab es eine Eis-Torte mit Krabben, Kryll und Muscheln. Das erste in Deutschland geborene Walrossbaby war 2014 der Hamburger Bulle Thor, doch nun verlässt er uns in Richtung Belgien. Dort soll der 666 Kilo schwere und fast geschlechtsreife Thor im Rahmen eines Zuchtprogramms für Nachwuchs bei den Pazifischen Walrossen sorgen. Ganz alleine muss Thor allerdings nicht reisen: Denn seit Dezember letzten Jahres lebt er nicht nur mit seiner alten Walrossgruppe sondern auch mit seinen künftigen Partnerinnen aus dem spanischen Valenzia zusammen.