Gesellschaft

15:54 Uhr | 11.03.2020

Insgesamt 54 bestätigte Fälle in Hamburg

19 weitere Corona-Fälle in Hamburg

In Hamburg sind heute 19 weitere Fälle von Erkrankungen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Somit verzeichnet die Hansestadt jetzt 54 bestätigte Fälle. Laut Gesundheitsbehörde befinden sich die betroffenen Personen mit grippeähnlichen Symptomen in häuslicher Isolation. Bei allen neu gemeldeten Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet, bzw. dem benachbarten Skigebiet Ischgl in Österreich. Trotz steigender Infektionszahlen seien die Kontaktpersonen der erkrankten laut Gesundheitsbehörde gut abgrenzbar und nachverfolgbar.