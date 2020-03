Verkehr

11:32 Uhr | 11.03.2020

Donnerstag bis Sonntag

U1-Sperrung zwischen Farmsen und Volksdorf

Die U1 wird von Donnerstag bis Sonntag, Betriebsschluss, zwischen Volksdorf und Farmsen gesperrt. Grund hierfür sind Bauarbeiten an den Gleisen. Die HOCHBAHN stellt im Takt der U-Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen bereit. Jedoch müsse mit Verzögerungen von bis zu zwanzig Minuten gerechnet werden. Während der Sperrung sollen auch neue Wegeleitungen für die Fahrgäste an den Haltestellen getestet werden. So sollen etwa Infoplakate und Fußbodenaufkleber zu den Ersatzverkehr-Bussen leiten.