22:00 Uhr | 10.03.2020

Einstimmiger Beschluss des Landesvorstands

SPD für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen

Die SPD will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen führen. Das habe der Parteivorstand am Dienstagabend einstimmig im Kurt-Schumacher-Haus beschlossen. Ziel sei die Bildung einer tragfähigen und verlässlichen Koalition. Man habe dies in dem Bewusstsein entschieden, dass auch eine Koalition mit der CDU denkbar wäre, sagte Peter Tschentscher am Abend. "Aber wir sind nach den Sondierungsgesprächen nach wie vor der Auffassung, dass eine rot-grüne Koalition naheliegender ist, dass sie wahrscheinlich die beste Grundlage sein wird, um die erfolgreiche Entwicklung der Stadt aus den letzten Jahren erfolgreich auch in die Zukunft fortzuführen", so Tschentscher weiter. Die SPD hatte zuvor sowohl mit der CDU als auch mit den Grünen Sondierungsgespräche geführt. Die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen sollen in der kommenden Woche beginnen.