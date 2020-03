Gesellschaft

18:12 Uhr | 10.03.2020

BUND und NABU fordern mutigere Klimaschutzpolitik

Vor Koalitionsverhandlungen

In der kommenden Woche will die SPD Koalitionsverhandlungen beginnen. Die Umweltverbände BUND und NABU haben heute schon einmal ihre Forderungen an den kommenden Senat gerichtet. Sie wollen eine deutlich mutigere Natur- und Umweltschutzpolitik.