

10.03.2020

Auch telefonisch nicht erreichbar

Staatsanwaltschaft Mittwochs geschlossen

Die Hamburger Staatsanwaltschaft schließt von nun an jeden Mittwoch ihre Türen für Besucher. Auch telefonisch ist die Anklagebehörde am „publikumsfreien Mittwoch“ vorerst nicht mehr erreichbar. Hintergrund sind Bearbeitungsrückstände in der sogenannten Hauptabteilung II, die sich mit Fällen aus der Alltagskriminalität befasst. Der publikumsfreie Tag soll eine vorübergehende Einführung von Mehrarbeit unterstützen, bis die Bearbeitungsrückstände aufgeholt sind. Von den Folgen dieser Maßnahme seien insbesondere Rechtsanwälte stark betroffen, da sie dadurch in ihrer Arbeit eingeschränkt werden, so Rechtsanwalt und FDP-Bundestagsmitglied Wieland Schinnenburg gegenüber Hamburg 1.