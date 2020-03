Stadtgespraech

15:06 Uhr | 10.03.2020

Derzeit 35 bestätigte Fälle

Zahl der Corona-Fälle weiter gestiegen

In Hamburg sind heute 13 weitere Fälle von Erkrankungen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Somit verzeichnet die Hansestadt jetzt 35 bestätigte Fälle. Laut Gesundheitsbehörde befinden sich die betroffenen Personen mit grippeähnlichen Symptomen in häuslicher Isolation. Wer deutliche Erkältungserscheinungen aufweist, kann sich übrigens ab sofort nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt bis zu einer Woche krankschreiben lassen. Auf diese Maßnahme haben sich die kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen am Montag verständigt. Die neue Regelung soll ab sofort für vorerst vier Wochen gelten.