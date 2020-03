Politik

14:46 Uhr | 10.03.2020

Laut Verfassungsschutz

"Flügel"-Anhänger auch in Hamburger AfD

Nachdem der Verfassungsschutz gestern Hinweise veröffentlicht hatte, nach denen auch in der Hamburger AfD Mitglieder des rechtsextremen sogenannten "Flügels" um Björn Höcke aktiv seien, hat sich die Partei heute gelassen gezeigt. Das sei für die AfD "nichts neues", sagte ein Sprecher gegenüber hamburg1. Er betonte, der "Flügel" spiele für die AfD in Hamburg "keine große Rolle", sei in der Hansestadt "klein und marginal." Der "Flügel" ist eine radikale völkische Strömung innerhalb der AfD. In Hamburg soll es sich um eine kleine Anzahl an Mitgliedern handeln, unter ihnen sollen sich aber auch Führungsträger befinden.