12:15 Uhr | 10.03.2020

23.000 Menschen mit Behinderung im Ersten Arbeitsmarkt

Hamburg mit Beschäftigungsquote im Mittelfeld

In Hamburg haben vergangenes Jahr über 23.000 Menschen mit Behinderung auf dem regulären Arbeitsmarkt gearbeitet. Insgesamt sind in Hamburg knapp 33.000 Arbeitsplätze mit schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen zu besetzen. Hamburg liegt mit einer Beschäftigungsquote von 4,2 Prozent bundesweit im Mittelfeld. Um die Bilanz weiter zu verbessern, müsse man die Betriebe noch besser unterstützen, wenn es um Inklusion am Arbeitsmarkt geht, betont Söncke Fock von der Agentur für Arbeit Hamburg.