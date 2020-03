Politik

08:22 Uhr | 10.03.2020

Laut Verfassungsschutz

"Flügel"-Anhänger auch in Hamburger AfD

Laut Erkenntnissen des Hamburger Verfassungsschutzes sind auch in der Hamburger AfD Mitglieder des rechtsextremen sogenannten "Flügels" um Björn Höcke aktiv. Das gab Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag bekannt. Der "Flügel" ist eine radikale völkische Strömung innerhalb der AfD. In Hamburg soll es sich um eine kleine Anzahl an Mitgliedern handeln, unter ihnen sollen sich aber auch Führungsträger befinden.