Politik

19:32 Uhr | 09.03.2020

SPD: Entscheidung zwischen Grünen und CDU

Rot-Grüner Senat "naheliegend"

Zwei Wochen nach der Bürgerschaftswahl soll sich nun entscheiden, mit welcher Partei die SPD den kommenden Senat bilden will. Bereits zum zweiten Mal haben sich die Sozialdemokraten heute zu Sondierungsgesprächen mit den Grünen getroffen. Schon am Freitag vor den Ferien ging es darum, im Wahlkampf verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen, heute standen dann Inhalte auf der Tagesordnung. Vieles spricht also für Rot-Grün und trotzdem, auch die CDU durfte zumindest heute ihren Hut in den Ring werfen.