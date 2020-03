Blaulicht

17:23 Uhr | 09.03.2020

Im Urlaub in Ägypten

Corona: Feuerwehrmann aus Hamburg gestorben

Der erste Deutsche, der am aktuellen Corona-Virus verstorben ist, ist ein hamburger Feuerwehrmann. Der Beamte hatte in der Einstellungsstelle der Feuerwehr gearbeitet und mit seiner Frau an einer Nilkreuzfahrt teilgenommen. Er wurde zuletzt im Ägyptischen Hurghada behandelt. Die inzwischen wieder in Deutschland angekommene Ehefrau wird derzeit von Notfallseelsorgern betreut.