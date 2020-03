Gesellschaft

18:18 Uhr | 08.03.2020

Insgesamt 17 Personen sind derzeit infiziert

Zahl der Corona-Fälle in Hamburg steigt

In Hamburg sind weitere vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit ist die Zahl der Infizierten auf insgesamt 17 Fälle gestiegen. Das hat die Gesundheitsbehörde am Sonntag bekannt gegeben. Die betroffenen Personen befinden sich mit leichter Symptomatik in häuslicher Isolation, es gehe ihnen aber den Umständen entsprechend gut. Alle Kontaktpersonen werden ermittelt und informiert. Einer der Betroffenen hatte sich in einem Berliner Club infiziert, bei allen anderen Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen und Familienangehörigen von bereits positiv getesteten Personen.