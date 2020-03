Gesellschaft

15:14 Uhr | 07.03.2020

Tausende Menschen nehmen teil

Demonstration für Geflüchtete

In Hamburg haben heute zahlreiche Initiativen, unter anderem der AstA der Uni und Caristas Hambrug gemeinsam mit der Seebrücke für die Aufnahme von Geflüchteten in Hamburg demonstriert. Unter dem Motto "Für das Recht auf Asyl und humanitäte Aufnahme in Europa!" haben rund 3.000 Menschen teilgenommen. Der Protest richtet sich vor allem gegen die Abschottung und die Gewalt gegen Schutzsuchende an der griechisch-türkischen Grenze. Begonnen hat die Demo mit einer Kundgebung auf dem Rathausmarkt. Anschließend ging es quer durch die Stadt bis zum Fischmarkt. Bereits am Dienstag hatte eine spontane Kundgebung für die Aufnahme von Geflüchteten stattgefunden.