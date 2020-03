Blaulicht

14:37 Uhr | 07.03.2020

Hamburg bundesweit auf Platz 3

Über 3.500 Straftaten am Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof wurden im vergangenen Jahr über 3.500 Straftaten registriert. In Altona zählte die Polizei 792 Delikte, an der S-Bahn Station Reeperbahn waren es 389. Dazu gehörten unter anderem Drogendelikte, Körperverletzungen, Angriffe auf Polizisten sowie Taschen- und Gepäckdiebstähle. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag zurück. Noch mehr Straftaten an Bahnhöfen als in Hamburg gab es laut Anfrage in Frankfurt und Köln.