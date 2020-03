Wirtschaft

14:20 Uhr | 07.03.2020

Coronavirus in Hamburg

Unternehmen spüren die Folgen

Die Handelskammer hat 241 Unternehmen im Bereich Groß- und Außenhandel zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus befragt. So gaben rund 39 Prozent der Unternehmen an in hohem, bzw. eher hohem Ausmaß betroffen zu sein. Etwa 49 Prozent der Unternehmen mit direkter geschäftlicher Verbindung nach China gaben ebenfalls an die Auswirkungen deutlich zu spüren. Das liegt laut Umfrage vor allem an den Einschränkungen im Zuliefererverkehr, Reisebeschränkungen und einer geringeren Kundennachfrage. Nur zehn Prozent sind in sehr geringem Maße oder gar nicht betroffen.