18:42 Uhr | 06.03.2020

Aktionstag: Führungen und besondere Einblicke am Sonnabend

Besondere Schätze im Staatsarchiv Hamburg

Waren Sie eigentlich schon einmal im Staatsarchiv und was glauben Sie, kann man dort alles finden? Für alle, die schon die erste Frage mit “nein” beantworten, haben wir jetzt einen Tipp. Am Sonnabend findet der 10. bundesweite "Tag der Archive" statt. Das Hamburger Staatsarchiv hat von 10-17 Uhr geöffnet und dort klärt sich unter anderem die Frage, warum der Hafengeburtstag immer in zeitlicher Nähe des 7. Mai stattfindet.