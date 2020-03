Stadtgespraech

17:31 Uhr | 06.03.2020

Neue Gaststars vorgestellt

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg

Bereits zum 69. Mal gehen im Sommer in Bad Segeberg wieder die Karl-May-Spiele an den Start. Die Show ist ein absoluter Zuschauermagnet. Allein im vergangenen Jahr kamen über 400.000 Zuschauer an den Kalkberg um die Open-Air-Festspiele zu erleben. Und das Sommerspektakel geht auch in diesem Jahr mit der neuen Inszenierung und gewohnt erstklassiger Besetzung weiter: