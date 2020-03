Stadtgespraech

14:52 Uhr | 06.03.2020

Auswärtiges Amt rät von nicht notwendigen Reisen nach Südtirol ab

Weitere Coronafälle in Hamburg bestätigt

In der Nacht zu Freitag sind vier weitere Fälle von Erkrankungen mit dem Coronavirus in Hamburg bestätigt worden. Das gab die Gesundheitsbehörde bekannt. Drei Personen seien mit dem Auto aus Norditalien nach Hamburg gereist und wiesen leichte Symptome auf. Beim vierten Fall handele es sich um eine Kontaktperson einer bekannten in Hamburg ansässigen, infizierten Person. Die Infizierten befänden sich in häuslicher Isolation, alle Kontaktpersonen würden ermittelt und informiert. Handelt es sich dabei um Kontaktpersonen mit hohem Ansteckungsrisiko, würden auch sie getestet und isoliert. Laut Gesundheitsbehörde bestehe in Hamburg nach wie vor ein geringes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Das Robert Koch-Institut hat die Region Südtirol derweil am Freitag als Risikogebiet ausgewiesen. Das Auswärtige Amt rät von nicht erforderlichen Reisen in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der Provinz Padua in Venetien ab.