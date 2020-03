Sport

10:15 Uhr | 06.03.2020

Selfies und Autogramme verboten

HSV zwischen Corona und Regensburg

Aufgrund des Coronavirus werden Großveranstaltungen in aller Welt abgesagt. Betroffen sind vor allem Messen. Doch wie siehts es mit Fußballspielen aus? Ist die EM in Gefahr? Darüber wird derzeit diskutiert, während in Italien bereits Geisterspiele ohne Publikum stattfinden. In der Bundesliga gibt es so etwas derzeit noch nicht, doch der HSV hat nun besondere Maßnahmen bekanntgegeben. Mittlerweile wurden nämlich drei weitere Fälle des Virus in Hamburg bestätigt.