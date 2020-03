Gesellschaft

09:03 Uhr | 06.03.2020

"Abschottung tötet"

Erneute Demo für Geflüchtete am Samstag

Nach der Kundgebung zur Situation von Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenze am Dienstag, haben mehrere Initiativen für Sonnabend erneut zu einer Demo aufgerufen. Unter anderem wollen der AStA der Uni Hamburg und die Caritas gemeinsam mit der Seebrücke Hamburg für die Aufnahme von Geflüchteten demonstrieren. Die Demo soll unter dem Motto „Für das Recht auf Asyl und humanitäre Aufnahme in Europa! Abschottung tötet“ stattfinden und um 12.00 Uhr auf dem Rathausmarkt beginnen.