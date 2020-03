Politik

07:48 Uhr | 06.03.2020

SPD trifft CDU und Grüne

Weitere Sondierungsgespräche am Montag

Am kommenden Montag treffen sich Spitzen von SPD und CDU zu einem Sondierungsgespräch. Beide Parteien wollen hierbei prüfen, ob eine gemeinsame Koalition in der anstehenden Legislaturperiode möglich wäre. Noch am selben Tag treffen die SPD-Vertreter um Bürgermeister Peter Tschentscher zum zweiten mal die Hamburger Grünen, den bisherigen Koalitionspartner. Bereits letzte Woche hatten Spitzen beider Parteien über eine Fortführung des rot-grünen Senats verhandelt.