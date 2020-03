Wirtschaft

18:01 Uhr | 05.03.2020

Auf regulärer Sitzung am 25. März

Cum Ex: Scholz soll erneut befragt werden

Die Fraktionen von FDP, Grünen und Linken im Bundestag wollen Bundesfinanzminister Olaf Scholz noch ein weiteres Mal zur Cum-Ex-Affäre befragen. Als Termin haben man sich auf die reguläre Sitzung des Finanzausschusses am 25. März geeinigt. Das bestätigte ein Sprecher der Grünenfraktion gegenüber Hamburg 1. Scholz hatte sich bereits am Mittwoch im Finanzausschuss des Bundestages zum Cum-Ex-Fall geäußert. Allerdings habe er, mit Verweis auf das Steuergeheimnis, nicht auf die Fragen der Opposition geantwortet. Die kommende Befragung soll daher unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter besonderer Geheimhaltung erfolgen. Hintergrund der Anhörung ist die Frage warum die Hamburger Finanzbehörde die Frist für eine mögliche Steuerschuld der Warburg Bank in Höhe von 47 Millionen Euro hat verstreichen lassen. Scholz war zu der Zeit Hamburgs Erster Bürgermeister.