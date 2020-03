Gesellschaft

15:03 Uhr | 05.03.2020

Digitalisierung und Strukturwandel

IG Metall und Nordverband verhandeln

Heute hat in Hamburg die zweite Tarif-Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie begonnen. In den Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft IG Metall und dem Arbeitgeberverband Nordmetall geht es unter anderem um Themen wie Digitalisierung, Strukturwandel sowie eine flexible Gestaltung der Arbeit. Auch wird das aktuelle Corona-Virus und die Auswirkungen eine Rolle spielen. Laut einer Sprecherin, gehe die Gewerkschaft IG Metall ohne konkrete Gehaltsforderung in die Gespräche, vielmehr solle es um die langfristige Sicherung der Jobs gehen. Beide Parteien zeigten sich zuversichtlich.