Kunst und Kultur

10:36 Uhr | 05.03.2020

Onward - Keine halben Sachen, Bloodshot + Gewinnspiel

Kinotipps der Woche

In den Kinotipps geht es heute fantastisch zur Sache. Jens Holzheuer stellt Euch die Neustarts der Woche vor und hat natürlich auch noch ein paar spezielle Tipps für die Hamburger Kinogänger. Außerdem gibt es Freikarten zu gewinnen, also unbedingt anschauen.

-------------------

Kinotipps Spezial auf Youtube: Quentin Tarantino - Once upon a time in Hollywood