05.03.2020

Opposition zeigt sich unzufrieden

Ausschuss befragt Scholz zu Cum-Ex-Geschäften

Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist am Mittwoch vom Finanzausschuss zu den Cum-Ex-Geschäften mit der Warburg Bank befragt worden. Zu der Zeit war Olaf Scholz noch als Bürgermeister in Hamburg tätig. Bei der Befragung gestern soll Scholz sich auf das Steuergeheimnis berufen haben und sei nach Aussagen der Opposition den wichtigen Fragen zu etwaigen Treffen mit der Warburg Bank ausgewichen. Bei der Anhörung geht es um die Frage warum die Hamburger Finanzbehörde die Frist für eine Steuerschuld in Höhe von 47 Millionen Euro von der Warburg Bank hat verstreichen lassen. Grüne und FDP wollen Scholz noch ein weiteres Mal im Finanzausschuss befragen.