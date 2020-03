Gesellschaft

07:16 Uhr | 05.03.2020

Polizei rechnet mit Verkehrschaos

Erneute Trecker-Demo in Hamburg

Unter dem Motto „Land schafft Verbindung - Land schafft Versorgung" wollen heute wieder rund 1.000 Landwirte in Hamburg demonstrieren. Die verschiedenen Trecker-Züge werden ab 7 Uhr aus dem Umland auf verschiedenen Routen in die Hamburger Innenstadt fahren. Die Sternfahrten der Trecker enden an verschiedenen bereitgestellten Abstellorten. Die Teilnehmenden werden anschließend von dort aus zu Fuß zum Kundgebungsort am Tschaikowskyplatz in der Nähe der Messehallen laufen. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Landwirte wollen mit der Aktion heute unter anderem gegen die geplante Düngeverordnung protestieren.