Politik

18:09 Uhr | 04.03.2020

Reaktionen aus der Bürgerschaft

Grote: Hamburg kann Geflüchtete aufnehmen

Hamburg und die griechisch-türkische Grenze trennen über 2000 Kilometer. Derzeit harren tausende Migranten an der Grenze zu Griechenland aus. Versuchen sie die zu überschreiten, werden sie von der Grenzpolizei teils rabiat zurückgedrängt. Hamburgs Innensenator Andy Grote hat sich heute mit einem Brief an Innenminister Horst Seehofer gewandt: Hamburg sei bereit, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen.