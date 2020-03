Blaulicht

15:52 Uhr | 04.03.2020

Frontalzusammenstoß zwischen Bus und PKW

Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Im Nordlandweg in Rahlstedt sind am Vormittag mehrere Personen bei einem Unfall verletzt worden. Dort war ein Linienbus frontal mit einem PKW zusammengestoßen. Zwei der verletzten Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. In Altona kam es heute ebenfalls zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin einen parkenden PKW rammte. Dabei kippte das Fahrzeug auf die Seite, die Fahrerin blieb unverletzt und konnte sich selbstständig befreien.