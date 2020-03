Gesellschaft

09:11 Uhr | 04.03.2020

Anwohner diskutieren kontrovers

Videoüberwachung auf dem Hansaplatz

Die Videoüberwachung am Hansaplatz hat am Dienstagabend zu einer kontroversen Debatte bei einer Versammlung des Einwohnervereins geführt. Aufgrund zahlreicher Gewalt- und Drogendelikte wird der Platz seit vergangenem Jahr von der Polizei videoüberwacht. Insgesamt 16 Kameras sind rund um den Platz aufgestellt. Viele der Anwohner sind gegen diese Kameras und kritisieren dass die Situation am Hansaplatz nicht so schlimm sei, wie angenommen.