Blaulicht

06:56 Uhr | 04.03.2020

Verletzt wurde niemand

Großbrand in Farmsener Kita

In der Nacht musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in Farmsen ausrücken. Eine zweigeschossige Kindertagesstätte stand komplett in Flammen. Die ersten Feuerwehrleute mussten sich Zugang zum Grundstück verschaffen, sie brachen das Tor auf. Ein Innenangriff zum Löschen war nicht mehr möglich, weil bereits Teile der Decken einstürzten und die Einsatzkräfte gefährdeten. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Kita gehört zu einer benachbarten Schule. In Hamburg sind seit dieser Woche Schulferien.