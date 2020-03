Gesellschaft

19:49 Uhr | 03.03.2020

Kundgebung vor dem Rathaus

"Seebrücke" fordert Aufnahme von Geflüchteten

Bei einer Kundgebung vor dem Rathaus haben am Dienstagabend mehrere Hundert Menschen gegen die Situation an der türkisch-griechischen Grenze protestiert. „Menschen statt Grenzen schützen“, so das Motto der Bewegung „Seebrücke“, die zu der Kundgebung aufgerufen hatte. Sie fordert unter anderem die Grenzöffnung für Geflüchtete. Laut Polizeiangaben hatten sich rund 1.500 Menschen an der Kundgebung beteiligt.